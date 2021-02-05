اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبيرج: انتشار الحرس الوطنى فى واشنطن كلف أمريكا 480 مليون دولار

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:06 ص
بلومبيرج: انتشار الحرس الوطنى فى واشنطن كلف أمريكا 480 مليون دولار الحرس الوطنى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مصادر مطلعة بأن انتشار الحرس الوطني في واشنطن في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول كلف ما لا يقل عن 480 مليون دولار، وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هذا المبلغ لم يشمل التكاليف التي تحملتها ميزانية مدينة واشنطن، وتم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني في أعقاب أعمال العنف في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وأصبح هذا الانتشار الأكبر من نوعه منذ عهد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في القرن الـ 19، حيث تم إغلاق الشوارع أمام حركة المرور بوسط واشنطن قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للبلاد، وحسب تقديرات البنتاجون، فإن نحو 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني سيبقون في العاصمة حتى منتصف مارس المقبل بطلب من شرطة الكابيتول.


الحرس الوطنى

أمريكا

الولايات المتحدة

الكابيتول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 3 من الحرس الوطنى الأمريكى إثر تحطم مروحيتهم بولاية أيداهو

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:03 م

البنتاجون يبقى على عناصر الحرس الوطنى فى العاصمة الأمريكية مع اقتراب محاكمة ترامب داخل الكونجرس.. الإبقاء على 5 آلاف عنصر فى واشنطن.. ومسؤول: تلقينا 4 طلبات لبقاء الحرس وتقديم المساعدة للشرطة

الثلاثاء، 26 يناير 2021 08:08 م

واشنطن بوست: قائد الحرس الوطنى فى واشنطن يكشف تقييد البنتاجون لسلطته

الثلاثاء، 26 يناير 2021 07:04 م

الحرس الوطنى الأمريكى يبقى على 5 آلاف عنصر فى واشنطن حتى محاكمة ترامب

الثلاثاء، 26 يناير 2021 06:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة