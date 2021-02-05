اليوم السابع
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خالد صلاح
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برلين ترحب باعلان إدارة بايدن تجميد قرار سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:57 م
برلين ترحب باعلان إدارة بايدن تجميد قرار سحب القوات الأمريكية من ألمانيا المستشارة الألمانية ميركل
أ ش أ

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رحبت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إدارته ستوقف أي عمليات سحب مقررة للقوات الأمريكية من ألمانيا.


وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شتيفن زايبرت- في تصريحات إعلامية أوردتها شبكة (دوتشيه فيليه) الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني: "إننا على قناعة دائمة بأن القوات الأمريكية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن الأوروبي وعبر المحيط الأطلسي، ومن ثم فهي تلبي مصالحنا المشتركة".


وتتواجد القوات الأمريكية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم سحب ثلث عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك، وهو القرار الذي لاقى الكثير من الانتقادات. 


وقال بايدن، أمس الخميس، إن الانسحاب الأمريكي من ألمانيا سيتوقف على الأقل حتى يلقي وزير الدفاع الجديد لويد أوستن نظرة شاملة على الوجود العسكري للولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم.


بايدن

سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

القوات الأمريكية في ألمانيا

برلين

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