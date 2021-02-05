اليوم السابع
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اليونان تسجل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:00 ص
اليونان تسجل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أثينا أ ش أ

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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، تسجيل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأنه بذلك يبلغ عدد المصابين منذ اكتشاف الجائحة فى البلاد 160 ألفاً و 935 شخصاً.

وتوفى 25 شخصا من جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5903 أشخاص، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 249 شخصا فى أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الموصولين إلى أجهزة التنفس الاصطناعى 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1149 شخصا.

يذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا فى البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائى الصعب فى البلاد، وفى الثامن عشر من شهر يناير الماضى بدأت تدريجيا فى رفع القيود، إلا أن حظر التجوال لا يزال ساريا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

 


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كوفيد 19

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