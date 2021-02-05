اليوم السابع
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الخارجية الألمانية: الاتفاق على حكومة ليبية جديدة مؤشر بارز على السلام

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:03 م
الخارجية الألمانية: الاتفاق على حكومة ليبية جديدة مؤشر بارز على السلام محادثات ليبيا - ستيفاني ويليامز
إبراهيم حسان

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قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الاتفاق على تشكيل حكومة ليبية جديدة مؤشر بارز على السلام، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربة عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالانابة فوز ( محمد المنفى ) بمنصب رئيس المجلس الرئاسي و(عبد الحميد محمد دبيبه ) بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من (موسى الكوني ) و(عبد الله حسين اللافى ) كعضوين بالمجلس الرئاسى وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للالية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد ان صوت 73 من اعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل .


ستيفاني ويليامز

محادثات ليبيا

الحكومة الليبية

الحكومة الالمانية

ليبيا

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