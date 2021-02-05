الجبير: خطاب بايدن أكد على التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء

علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ملامح السياسة الخارجية للولايات الأمريكية في المنطقة، وقال الجبير في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "خطاب الرئيس بايدن كان تاريخيا أكد على التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل الصراعات والتعامل مع التحديات. نتطلع للعمل مع اصدقائنا في الولايات المتحدة الامريكية لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

وتابع الجبير في تغريدة منفصلة: "دولنا نزفت دماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة بما فيها باليمن، وداعش في سوريا وسنستمر بالوقوف معا أمام أعدائنا المشتركين".

وكان بايدن قد قال إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات الحربية في البلاد التي مزقتها الحرب، مضيفا في خطاب من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن طرح ملامح سياسته الخارجية، الخميس، أن هناك "كارثة استراتيجية"، مؤكداً توجيهه بإنهاء دور أمريكا في العمليات الهجومية في اليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك.