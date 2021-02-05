البابا فرنسيس: الأخوة العالمية تتطلب الاعتراف بقيمة الإنسان فى جميع الظروف

كتب محمد شعلان

أكد البابا فرنسيس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الطريق نحو الاخوة الانسانية يتطلب معرفة قيمة الكائن البشري وقيمة الانسان تحت أي ظرف، وغرد البابا فرنسيس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك اعتراف أساسى وجوهرى للسير نحو الصداقة الاجتماعية والأخوة العالمية: أن ندرك قيمة الكائن البشرى، وقيمة الإنسان، دائمًا وفى جميع الظروف".



البابا فرنسيس على تويتر

وقال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الأخوّة الإنسانية، هى الحدود الجديدة للبشرية والتى ينبغى البناء عليها، واصفا إياها بتحدى العصر.

وأضاف بابا الفاتيكان فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة، إما نكون إخوة أو ينهار كل شىء، إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التى ينبغى علينا أن نبنى عليها، إنها تحدّى عصرنا".

وفى وقت سابق، طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة والعمل كل يوم من أيام السنة، ليتمكن الجميع من العيش معا فى أمان وسلام، وذلك فى احتفالات اليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، الرابع من فبراير، وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة، كونه التاريخ الذى وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى قبل عامين.

وكتب بابا الفاتيكان، عبر حسابه على تويتر: "نحتفل باليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، لنصلِّ ونعمل فى كل يوم من أيام السنة لكى نتمكن جميعًا من العيش معًا فى عالمنا بأخوَّة وسلام".

وقبل ذلك، توجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بجزيل الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في إطلاق وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا "هو أخى وصديقى وشريكى فى التحديات والمخاطر".