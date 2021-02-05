وأضاف البيان أنه تم ضبط أيضا ستة أوكار تابعة لعصابات تنظيم /داعش/ الإرهابي في قضاء الحويجة وداقوق تحتوي على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال، حيث تعتبر أحد الأوكار المضبوطة كنقطة اتصال بين الإرهابيين القادمين من جميع المحافظات إلى محافظة كركوك.