اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 03:40 م
خالد صلاح
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افتتاح 7 مساجد بعد إعادة تجديدهم بالفيوم

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:26 م
افتتاح 7 مساجد بعد إعادة تجديدهم بالفيوم جانب من الافتتاح
الفيوم رباب الجالي

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شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، افتتاح 7 مساجد بعد إعادة تجديدهم وفرشهم، بمراكز إطسا وسنورس وأبشواي وطامية، والتي تم تجديدها وفرشها بالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وإعمار المساجد.

شملت الافتتاحات، افتتاح مساجد الشيخ حسن بقرية العوني بكحك بحري بمركز أبشواي، وأبو ياسين بإدارة إطسا غرب، ومحمد أمين، بإدارة إطسا غرب، والشهيد مدحت بإدارة إطسا، والسلام بمركز سنورس، والمدينة المنورة بإدارة طامية ثان، والهدى بقرية جردو بإدارة إطسا غرب.

وافتتح فضيلة الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مسجد الشيخ حسن بقرية العوني بكحك بحري بمركز أبشواي، بعد تجديده وفرشه، وأدى صلاة الجمعة،  بالمسجد عقب افتتاحه، بحضور عدد من الأئمة وأهالي القرية، وبعض التنفيذيين.

 

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وزارة الأوقاف

افتتاح المساجد

الفيوم

محافظة الفيوم

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