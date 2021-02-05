اليوم السابع
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افتتاح مسجد علبة بحلايب والشريف إسماعيل بالقصير بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:41 م
افتتاح مسجد علبة بحلايب والشريف إسماعيل بالقصير بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور افتتاح مسجد علبة بحلايب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتحت أوقاف البحر الأحمر اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، مسجدين جنوب البحر الأحمر الأول بمنطقة علبة بمدينة حلايب جنوب، والثاني بمدينة القصير. 
 
وقال الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، أن مسجد علبة بمدينة حلايب تم بناءه وتجهيزه وفرشة بالكامل من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.
 
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسجد الثاني مسجد الشريف إسماعيل بمنطقة العوينة بمدينة القصير تم إنشاءه من قبل الأهالى بتكلفة وصلت 2 مليون جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرشه وتجهيزه.
 
وعلى جانب آخر، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه تم عقد اجتماع شهرى بالأئمة، بحضور قيادات المديرية، بينهم الشيخ الشحات مدير المتابعة، والشيخ إسماعيل السباعي مدير إدارة أوقاف الغردقة ومفتشي الإدارة وعدد من الائمة، لتأكيد تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي الالتزام بتعليمات الصادرة من الوزارة والاهتمام بالإجراءات الاحترازية ومواصلة النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعى من أجل المحافظة علي بيوت الله خالية من الأمراض والمحافظه علي صحة المصلين.

 

افتتاح مسجد علبة بحلايب (1)
افتتاح مسجد علبة بحلايب (1)

 

افتتاح مسجد علبة بحلايب (2)
افتتاح مسجد علبة بحلايب (2)

 

افتتاح مسجد علبة بحلايب (3)
افتتاح مسجد علبة بحلايب (3)

 

افتتاح مسجد علبة بحلايب (4)
افتتاح مسجد علبة بحلايب (4)

 


مسجد علبة

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