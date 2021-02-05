إزالة عشش طيور ودواجن أعلى أسطح العمارات بضواحى بورسعيد

بورسعيد فريق المحافظات

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي ببورسعيد استمرار الحملات المكثفة لرصد وإزالة المخالفات البيئية، وتحصيل الغرامات الفورية ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق وشوارع الحى، حيث قامت إدارة شئون البيئة بالحى بالمرور الميدانى على عدد من المحال العامة والتجارية والمطاعم والمخابز الواقعه داخل نطاق الحى، لمراجعة تطبيق الاشتراطات البيئية، ورصد وإزالة المخالفات البيئية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الحملة بتحصيل عدد من الغرامات البيئية بعد التأكد من عدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والنظافة العامة والتعقيم داخل المحال التجارية الخاصة بهم، كما تابعت الحملة إزالة عدد من شكاوى المواطنين بمناطق متفرقة من الحى، حيث تم رصد وإزالة عدد من عشش تربية الطيور والدواجن أعلى أسطح العمارات، وتحرير عدد من المحاضر البيئية لأصحابها.

وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات ورصد وإزالة كافة المخالفات البيئية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وأكد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



إزالة عشة طيور