وكالة الأنباء السودانية: 67 ألف لاجئ من تيجراى دخلوا السودان منذ بدء النزاع

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء السودانية، تأكيدها أن نحو 67 ألف لاجئ من تيجراى دخلوا السودان منذ بدء النزاع.

وفى وقت سابق قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إن الصراع فى إقليم تيجراى الإثيوبى قد يزعزع الاستقرار على نطاق أوسع فى البلاد، محذرا من تفاقم الوضع الإنسانى المتدهور فى الشمال.

وفى ملاحظات أدلى بها لوكوك خلال إفادة مغلقة عبر الانترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، قال إن مئات الآلاف من سكان تيجراي لم يتلقوا المساعدة وإن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم الموقف كاملا لأنها لا تملك القدرة على دخول الإقليم بحرية.