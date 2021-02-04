وزير دفاع قبرص بعد لقاء نظيره اليونانى: نحتاج دراسة التحركات لمواجهة استفزازات تركيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير دفاع قبرص خارالامبوس بيتريدس بعد لقائه نظيره اليوناني: نحتاج لدراسة التحركات لمواجهة استفزازات تركيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس اجتماعا مع نظيره الألماني انجريت كرامب كارينباور؛ ناقشا خلاله آخر التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط والإجراءات التي تمارسها تركيا بشكل غير قانوني بما ينتهك سيادة قبرص على أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع القبرصية ، في بيان بثته وكالة أنباء "سي إن اية" القبرصية إن الجانبين تطرقا إلى أفعال تركيا العدوانية وغير القانونية، لا سيما انتهاكات أنقرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص. كما تم تسليط الضوء على النقل غير القانوني للمعدات والإمدادات العسكرية إلى الأراضي التي تحتلها تركيا من قبرص، وكذلك سياسة تركيا باستغلال الهجرة لأغراض سياسية والسيطرة على الأراضي القبرصية التركية.