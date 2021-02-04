وزير الصحة البريطاني: استوحيت سياسات برنامج لقاحات كورونا من "هوليوود"

كتبت: نهال أبو السعود

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن فيلم هوليوود "كونتاجيون" شكّل جزئياً إستراتيجيته في سياسات برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقال الوزير بمجلس الوزراء إن فيلم بطولة مات ديمون - الذي يركز على الكفاح الدولي لاحتواء فيروس قاتل - ساعد في إعداده للصراع العالمي للحصول على اللقاحات، وردا على سؤال عن مشاهدته للعدوى ، قال هانكوك إن الفيلم أثر على نهج الحكومة في تقديم طلبات ضخمة مع مصنعي اللقاحات في أقرب وقت ممكن.

قال هانكوك "يظهر الفيلم في الفيلم أن اللحظة التي يكون فيها الضغط الأكبر حول برنامج اللقاح ليس قبل طرحه - عندما يعمل العلماء والمصنعون معًا بوتيرة سريعة - ثم بعد ذلك عندما يكون هناك صف ضخم من ترتيب الأولوية".

كما قال وزير الصحة إن الفيلم أثر على قرار الحكومة بوضع ترتيب واضح لأولويات العرض المحلي ، في محاولة لتجنب الخلافات المستمرة حول من يجب أن يحصل على اللقاح أولاً، مشيرا الى انه اصر على طلب كميات تكفي جرعتين لكل شخص بالغ، وأضاف الوزير: "لن أقول إن هذا الفيلم كان مصدري الأساسي لنصائح حول هذا الموضوع"

في وقت سابق قال هانكوك إن إمدادات اللقاحات كانت تشهد تباطؤ بسبب التقلبات اليومية في اعداد المصابين الجدد، وأضاف: "عندما تصل دفعة ، يكون لدينا المزيد لتقديمه ، ثم يتباطأ قليلاً ، وتأتي مجموعة أخرى ونخرجها".