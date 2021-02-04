وزير الداخلية اللبنانى يصف جريمة مقتل الناشط لقمان سليم بـ"المروعة"

كتب سمير حسنى

استنكر محمد فهمى وزير الداخلية اللبناني، واقعة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، واصفا الحادث بأنه "جريمة مروعة ومدانة".

ويعد "لقمان" من أبرز معارضي سياسات حزب الله فى لبنان.

وعثرت قوى الأمن اللبناني على جثة على الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.

وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا برصاصتين فى الرأس فجرا داخل سيارته جنوب لبنان.

في المقابل، قال جواد نصر الله، نجل زعيم حزب الله، في تغريدة عبر حسابه على تويتر تعليقا على الحادث: خسارة البعض هي في الحقيقة ربح، ولطف غير محسوب، مطلقا هاشتاج بعنوان # بلا_أسف".





كان الراحل قال فى تصريحات سابقة لقناة إكسترا نيوز، إن المظاهرات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة الراهنة، سببها تزايد الأزمة اللبنانية والانهيار الاقتصادى، دون أى تدخل من القوى السياسية والسلطات الحالية من أجل حل تلك الأزمة.

وأشار إلى أن المتظاهرين اللبنانيين يطالبون بسرعة تشكيل حكومة خبرات بعيدة عن المحاصصة، وأن يكون لهذه الحكومة رؤية اقتصادية قادرة على أن تخرج لبنان من الأزمة الراهنة.

ولفت لقمان سليم إلى أن الشعب البنانى غاضب من استمرار تدهور الأوضاع في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الذى وقع في 4 أغسطس الماضى.