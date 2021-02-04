وزير الخارجية الأمريكى: نحتاج للدبلوماسية لمواجهة تحديات كثيرة منها المناخ

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه من المهم أن تظهر الولايات المتحدة ريادتها فى العالم خلال الفترة الراهنة.

وأضاف وزير الخارجية ألأمريكى، خلال كلمة ألقاها داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية، نحتاج للدبلوماسية لمواجهة تحديات كثيرة منها المناخ.

وتابع أنتونى بلينكن، نحن بحاجة إلى دبلوماسية لمواجهة جائحة كورونا وقضايا أخرى.

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تعمل على تشكيل جبهة موحدة مع أوروبا للتفاوض مع إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، رغم سحبها مؤخرا حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من المنطقة.