اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى: نحتاج للدبلوماسية لمواجهة تحديات كثيرة منها المناخ

الخميس، 04 فبراير 2021 10:03 م
وزير الخارجية الأمريكى: نحتاج للدبلوماسية لمواجهة تحديات كثيرة منها المناخ بلينكن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه من المهم أن تظهر الولايات المتحدة ريادتها فى العالم خلال الفترة الراهنة.

وأضاف وزير الخارجية ألأمريكى، خلال كلمة ألقاها داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية، نحتاج للدبلوماسية لمواجهة تحديات كثيرة منها المناخ.

وتابع أنتونى بلينكن، نحن بحاجة إلى دبلوماسية لمواجهة جائحة كورونا وقضايا أخرى.

 

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تعمل على تشكيل جبهة موحدة مع أوروبا للتفاوض مع إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، رغم سحبها مؤخرا حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من المنطقة.

 

 


بلينكن

أمريكا

الشعب الامريكى

المناخ

اخر الاخبار

ايران

تغير المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة