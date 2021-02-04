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وزيرة الصحة الفلسطينية: نتسلم اليوم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

الخميس، 04 فبراير 2021 08:44 ص
وزيرة الصحة الفلسطينية: نتسلم اليوم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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 قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة لإذاعة صوت فلسطين، إن الفلسطينيين سيتسلمون عشرة آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي اليوم الخميس، وهي كمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص.

كانت السلطة الفلسطينية قد أطلقت يوم الثلاثاء حملة تطعيم بعدما تلقت شحنة صغيرة من الجرعات من إسرائيل.

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الأربعاء، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 178 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 


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