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هطول أمطار غزيرة شمال كفر الشيخ ومتوسطة على بقية المدن (صور)

الخميس، 04 فبراير 2021 11:23 ص
هطول أمطار غزيرة شمال كفر الشيخ ومتوسطة على بقية المدن (صور) سقوط الأمطار على شوارع محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة، وخاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدن التي شهدت هطول الأمطار وخاصة شمال المحافظة، كما شدد على الاستعدادات الكاملة في المدن التي لم تشهد الأمطار، لمواجهتها ورفع المياه في حالة هطولها.

امطار على كفر الشيخ
امطار على كفر الشيخ

 

استمرار هطول الامطار
استمرار هطول الامطار

 

هطول امطار بكفر الشيخ
هطول امطار بكفر الشيخ

 

امطار متوسطة على بعض المناطق
امطار متوسطة على بعض المناطق

 

 


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