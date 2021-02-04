اليوم السابع
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ندوات إرشادية للتوعية بخطورة إنفلونزا الطيور للمزارعين فى كفر الشيخ

الخميس، 04 فبراير 2021 06:00 ص
ندوات إرشادية للتوعية بخطورة إنفلونزا الطيور للمزارعين فى كفر الشيخ مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه وجه بعقد ندوات إرشادية للمزارعين، وأصحاب مزارع الدواجن وللمواطنين للتعريف بخطورة إنفلونزا الطيور، وأنه وجه ببدء بأعمال التقصى النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بمركز بلطيم، وأخذ عينات من المنازل وإرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص.

وأضاف عبد اللاه لـ"اليوم السابع"، أنه وجه بحث المواطنين على تربية كتاكيت عمر يوم واحد، وبيان الجدوى والأهمية الاقتصادية التى تعود على المواطنين، مؤكداً أن حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، ومداخل وأكمنة المحافظة مستمرة بالإضافة لشن حملات على محال بيع الأدوية البيطرية، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين .


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