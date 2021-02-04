نتنياهو يعلن تأجيل زيارته للإمارات والبحرين بسبب إجراءات العزل نتيجة كورونا

رويترز

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إنه سيؤجل زيارة كانت مزمعة لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة كوفيد-19.

وجاء في بيان من مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء نتنياهو يثمن كثيرا دعوتَي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

وكان قد قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن اتفاق السلام مع الإمارات وصل إلى نقطة اللا عودة.