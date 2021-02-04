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نتنياهو: طفرة كورونا فى بريطانيا تعربد بكل أنحاء العالم وسبب زيادة الإصابات بإسرائيل

الخميس، 04 فبراير 2021 11:10 م
نتنياهو: طفرة كورونا فى بريطانيا تعربد بكل أنحاء العالم وسبب زيادة الإصابات بإسرائيل نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل سببها طفرة الفيروس المكتشفة في بريطانيا.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم، إن الطفرة تعربد في كل أنحاء العالم، حيث يتحدثون في ألمانيا وبريطانيا وفي دول كثيرة عن إغلاقات مشددة ستستمر لمدة أسابيع وأشهر وأيضا في إسرائيل، الطفرة البريطانية تعربد، ونسبة 80% من المرضى في إسرائيل تعود لهذه الطفرة، وهذا يدل على أن الوضع قد تغير.

وأوضح بنيامين نتنياهو أن عدد المرضى بالفيروس في إسرائيل مرتفع جدا، وللأسف طرأ انخفاض قليل جدا في عدد المرضى الذين حالتهم خطيرة، لذا تعاني المستشفيات من الضيق والاكتظاظ الشديدين، لافتا إلى أن التطعيمات للإسرائيليين ممن هم فوق الستين عاما أسهمت في تقليل معدلات من يصابون بفيروس كورونا في تلك الفئة العمرية بواقع النصف تقريبا، كما أسهمت في تقليل الحالات الخطيرة في تلك الفئة إلى أكثر من الربع خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، تسجيل 7 آلاف و385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء أكثر من 85 ألف اختبار معملى للكشف عن الجائحة، وذكرت الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل ارتفعت إلى 4 آلاف و947 حالة بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة.

وأضافت، أن هناك 76 ألفا و896 حالة نشطة في إسرائيل، من بينهم 1768 مريضاً يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.

في السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و298 ألفا و233 شخصا تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و906 آلاف و942 شخصا على الجرعة الثانية منه. 


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