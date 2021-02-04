مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تفكر فى فرض عقوبات على جيش ميانمار

كتب أحمد عرفة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في فرض عقوبات على جيش ميانمار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن جو بايدن سيوقع عددا من الأوامر التنفيذية حول الأمن القومي الأمريكي.

وتابع جيك سوليفان: الرئيس جو بايدن اختار زيارة وزارة الخارجية أولاً لبعث رسالة واضحة بأننا سنعتمد على الدبلوماسية.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجري مشاورات مع دول أوروبية بشأن إيران، موضحا أن وقف دعم العمليات في اليمن لا يشمل محاربة تنظيم القاعدة.