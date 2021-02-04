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مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الحرب في اليمن

الخميس، 04 فبراير 2021 07:36 م
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الحرب في اليمن بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن جو بايدن سيوقع عددا من الأوامر التنفيذية حول الأمن القومي الأمريكي.

وتابع جيك سوليفان: الرئيس جو بايدن اختار زيارة وزارة الخارجية أولاً لبعث رسالة واضحة بأننا سنعتمد على الدبلوماسية.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجري مشاورات مع دول أوروبية بشأن إيران، موضحا أن وقف دعم العمليات في اليمن لا يشمل محاربة تنظيم القاعدة.

 

 


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