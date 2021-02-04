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محمد بن زايد بيوم الأخوة الإنسانية: ملتزمون بتعزيز قيم التآخى والحوار والتعايش

الخميس، 04 فبراير 2021 11:32 ص
محمد بن زايد بيوم الأخوة الإنسانية: ملتزمون بتعزيز قيم التآخى والحوار والتعايش محمد بن زايد
كتب محمد شعلان

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حرص الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، على أحياء الذكرى الثانية لليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وهو ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الثاني بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وجرى توقيعها في 4 من فبراير عام 2019.

ووجه الشيخ محمد بن زايد، رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، فى هذه المناسبة، قائلا: "في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.. نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.. وبهذه المناسبة وتقديراً لإسهاماتهما وجهودهما نهنئ أنطونيو جوتيريس ولطيفة بن زياتن بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من وثيقة الأخوة الإنسانية".

محمد بن زايد على تويتر
محمد بن زايد على تويتر

ويشارك اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ في الاحتفالية العالمية الافتراضية التي تقام في أبو ظبي برعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، راعى وثيقة الأخوة الإنسانية؛ بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وهو ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي جرى توقيعها في 4 من فبراير عام 2019 م.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 من فبراير يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، ودعت جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية، للاحتفال به من أجل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن اعتماد الرابع من فبراير من كل عام "يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية" يأتي في إطار سياسات المنظمة الدولية وقراراتها التي تدعو إلى التقارب بين الثقافات والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية.


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