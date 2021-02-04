اليوم السابع
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محطة مياه أولاد سالم بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية فى الإدارة الفنية المستدامة

الخميس، 04 فبراير 2021 04:37 م
محطة مياه أولاد سالم بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية فى الإدارة الفنية المستدامة اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مياه سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، حصول محطة معالجة صرف صحى جرجا للمرة الثالثة على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM وكذلك حصول محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 الف متر مكعب لكل يوم على تلك الشهادة العالمية التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً.

بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتى تتمثل فى صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتى تتمثل فى مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار اللواء محمد بدرى انه جارى تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

 

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