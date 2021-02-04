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محاكمة ترامب.. رئيس فريق الادعاء يدعو الرئيس السابق للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل

الخميس، 04 فبراير 2021 09:08 م
محاكمة ترامب.. رئيس فريق الادعاء يدعو الرئيس السابق للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل ترامب
كتب أحمد عرفة

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دعا رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جيمي راسكن، الرئيس السابق للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام مجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر إعلامية.

وذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الديمقراطيين يطلبون من دونالد ترامب الإدلاء بإفادته في قضية محاكمته تحت القسم.

وفى وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست، إن عددا متناميا من الجمهوريين بدأوا يتخذون مواقف متعارضة فى الصراع المختمر بمجلس النواب حول شكل الحزب بعد رئاسة دونالد ترامب، مما يزيد الضغط على زعيم الأقلية بالمجلس كيفين مكارثى مع اتخاذه قرار بشأن ما إذا كان سيقوم بتهميش من يتبنون نظرية المؤامرة، ويؤمّن مكانا للمعادين لترامب فى قيادة الحزب.

وكان زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد قام بإجراء غير معتاد فى مجلس الشيوخ عندما انتقد الخطاب المتطرف من النائبة مارجورى تايلور جرين بينما أبدى تأييده للنائبة ليز تشينى ، ثالث أرفع جمهورية بمجس النواب، والتى صوتت الشهر الماضى لصالح عزل ترامب.


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