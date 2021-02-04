دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة.

ووجهت المحافظ تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما وقد نوهت "محافظ دمياط" الى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة إية تداعيات محتملة.