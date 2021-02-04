محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات انعقاد دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، وكافة المديرين والجهات المعنية والمشاركة، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" التى ستعقد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الدينى، يومى الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين فى ختام الدورة يوم السبت.

كما تفقد المحافظ استعدادات مؤتمر "التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل" التى ستعقد صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021 بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، فى حضور نخبة من الإعلاميين، والتى سيتم فيها استعراض أهم المشروعات فى مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.

وشملت الجولة الفنادق التى سيتم بها استقبال الوفود المشاركة، والإعلاميين، والطرق والميادين وقاعات عقد اللقاءات، ومسجد السلام الذى يتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، وكان فى الاستقبال الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وذلك استعداداً لانطلاق فعاليات دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة".



الاستعدادات النهائية لانعقاد دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة (1)



محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف



محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية لانعقاد دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة



محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف