محافظ بني سويف يعقد اجتماع "أون لاين"بأعضاء المجلس الاستشاري للشباب

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بأعضاء المجلس الاستشاري للشباب" أون لاين"عبر تطبيق زووم، وذلك في إطار الحرص على مواصلة اللقاءات مع أعضاء المجلس في ظل مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، ومناقشة ما تم إنجازه باستمرار في عدد من الملفات، وطرح ومناقشة المقترحات الجديدة مع تطورات الوضع في مختلف القطاعات الخدمية والمجالات التنموية، والوصول لرؤى موحدة في عدد من الموضوعات المطروحة سابقا للبدء في مراحل إنجازها بالتعاون مع المعنيين وغيرها من الموضوعات

وأثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي شارك فيها المجلس مشيدا بالروح الإيجابية والتعاون بين أعضاء المجلس والتعاون والتنسيق بين المجلس والجهات المعنية في أكثر ملف حيوي، وذلك ما يجسد بشكل واقعي روح الفريق الواحد التي تسود منظومة العمل بالمحافظة التي تشمل جهود التنفيذيين والمجتمع المدني والشباب

واستعرض المحافظ عدداً من الجهود المبذولة خلال عام مضى حيث تم إطلاق أول استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة لمدة عشر سنوات والتي شملت 6 مجالات رئيسية هي: قطاعات (النقل والتجارة الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت أن المحافظة لديها العديد من الفرص الاستثمارية.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بوعي الموطن، والذي كان أحد أهم العوامل الرئيسية في مواجهة أزمة كورونا ، حيث انعكس ذلك في كون أن المحافظة خلال الموجة الأولى والثانية من أقل المحافظات بإقليم شمال الصعيد في أعداد الإصابات والوفيات، وحاليا يوجد استقرار في مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات، بجانب أن المحافظة قد أعدت خطة تشمل التعامل مع مستجدات الوضع والطوارئ في هذا المجال ،مؤكدا على أن المواطن السويفي لديه طاقة كبيرة وتميز في كثير من المجالات ، وأن ذلك يعتبر عنصرا رئيسيا بأن تكون المحافظة من أهم المحافظات في مصر بطاقات أبنائها ، لاسيما عند استثمار مواردها بالشكل الأمثل

وأشار المحافظ إلى تفاصيل بعد المشروعات الجديدة التي أدرجت في الخطة وتم توفير الإعتمادات لها، منوها باعتماد وزارة الموارد المائية و الري ميزانية تقدر بحوالي 285 مليون للبدء في عمل بحيرات لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها ، والذي سيساهم بشكل كبير في دعم قدرة مخر سيل سنور لمواجهة أية كميات من مياه السيول أو الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر

كما أشار المحافظ إلى ماتم إنجازه على أرض الواقع فيما يتعلق بخطة المحافظة لتطوير الأسواق ومواقف السيارات، والتي تهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية ونقلها الي أسواق منظمة وحضارية كسوق ترعة البوصة الذي يمثل باكورة إنجازات تلك الخطة، ويجري حاليا العمل علي سوق جديد بالقرب من حوض الدلالة ورفع كفاءة سوق الدهشوري،وفيما يتعلق بالمواقف فقد تمت الإشارة إلى أنه جاري دراسة إنشاء موقف جديد أسفل محور عدلي منصور لحل مشكلة التكدس بموقف محيي الدين

وبالنسبة لمشروع تطوير الكورنيش من الجزء السفلي، حيث أكد المحافظ على أنه جاري العمل علي قدم وساق ليكون لدى مواطني بني سويف المتنفس الحضاري الذي يليق به، منوها أن الصبات الخراسانية التي يتساءل عنها المواطنون الجاري إنشاؤها، هي البوابات المخططة وليست مبان خدمية أو تجارية تحجب رؤية النيل،وأنه تمت مراعاة أن تحتوي هذه البوابات علي رامبات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة

كما أشار المحافظ إلى أن التطوير غير قاصر علي مركز ومدينة بني سويف فقط،ففي الواسطي تمت إضاءة هرم ميدوم وجاري العمل علي إنشاء متحف وصالون ميدوم الثقافي لواحة ميدوم، بالإضافة لرفع كفاءة عزبة كوم أبو النور وقرية الهرم ضمن تنفيذ الإستراتيجية التنموية السياحية لـ 5 سنوات مقبلة، منوها إلى أنه في مركز سمسطا تمت الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على إنشاء مدينة النباتات الطبية والعطرية التي ستدعم قطاع الزراعة والصناعة بالمحافظة ، بجانب توفير الآلاف من فرص العمل ، مضيفا أنه تم وضع تصور بالتعاون مع وزارة البيئة لحل مشكلة مدخل كهف سنور لدعم إستراتيجية السياحة

وتطرق المحافظ إلى المشروع القومي"حياة كريمة "لتطوير 65 قرية بمركزي ناصر وببا ، حيث لحقت بني سويف بالركب في المرحلة الثالثة بقري مركزي ناصر وببا،منوها أن المبادرة كان نتاج جهود وأفكار الكثير بدأت من شباب البرنامج الرئاسي في أحد مؤتمرات الشباب،والتي تبناها ووجه بتنفيذها عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن الريفي،لاسيما وأن الرئيس يرعي ويتابع نتائج مبادرة حياة كريمة ، ويوجه دائما بالمزيد ، وأن المواطن البسيط في مقدمة الأولويات

واستمع المحافظ لعدد من الاستفسارات والمقترحات من شباب المجلس، حيث أجاب على تساؤلات لبعض المشاركين في الاجتماع عن جهود دعم القطاع الترفيهي،حيث أشار المحافظ أن بني سويف تفتقر لوجود المسارح والسينما والمساحات الخضراء و المولات التجارية،وأن خطة المحافظة لدعم هذا القطاع بدأت بتطوير الكورنيش والممشى السفلي بطول 1.5كم، وجاري العمل على اجتذاب البراندات والمولات التجارية المشهورة لفتح فروع لها بالمحافظة،منوها عن جهود دعم إنشاء مناطق لوجستية وموانئ جافة على أرض المحافظة

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس الاستشاري هند أحمد عبد العزيز، والأمين المساعد أحمد عادل، وأعضاء الأمانة الفنية شريف حنفي، أحمد سعد،محمد بشير، نيرة نبيل، أشرف الزناتي، نانسي طه