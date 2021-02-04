محافظ بنى سويف يبحث الخطوات المبدئية لإنشاء مرسى سياحى على النيل

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه، وفى حضور المهندس أشرف صالح مدير حماية النيل ببنى سويف، و شيرين حسين مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة، ومى على _ بالمكتب الفني، وعدد من المهندسين المختصين بمعهد بحوث النيل.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الخطوات المبدئية المطلوبة لإنشاء مرسى سياحى على الجانب الشرقى من النيل ،كنقطة انطلاق وبداية فعلية نحو تنفيذ مشروع كورنيش المزمع إنشاؤه بطول 3.2 كيلو متر فى المسافة من كوبرى بنى سويف العلوى حتى دير العذراء ،وهو المشروع الذى تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق التنمية السياحية المتكاملة.

كما تناول اللقاء مناقشة بعض النقاط الهامة المتعلقة بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإنشاء المرسى ،ومناقشة الجوانب الفنية والهندسية، من حيث التصميم والمكونات الإنشائية ومنطقة الخدمات الواجب توافرها من طرق وممرات وباركينج ، وبما بتماشى مع التصميم المقترح للكورنيش الشرقي، والذى يضم "بجانب المرسى" ممشى وناديين للتجديف واليخوت وفندق سياحى ومناطق ترفيهية ومحلات ومنشآت تجارية.

أشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء كورنيش للنيل على الضفة الشرقية ،يأتى فى إطار الخطة التنموية للمحافظة،وضمن إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة ،التى ترتكز على تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة فى القطاع الترفيهى والسياحي ،بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة، لاسيما وأن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التى طافت ربوع مصر،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التى يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.