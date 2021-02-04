محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، وذلك تنفيذاً لتعلىمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على أعمدة الإناره ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً ، وتركيب عوازل بالأعمدة ، وإلغاء نزلات الأسلاك تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة لرفع كفاءة مستوى الانارة وحرصا على سلامه المواطنين.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح و مسؤولى الإنارة بالمجلس والوحدة المحلية بالصنافين ومسئولى الهيئة العربية للتصنيع بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحده المحلية، حيث تم إستبدال الكشافات الصوديوم القديمة بكشافات جديدة ليد 150 وات لأعمده الإناره بطريق شبلنجة / الصنافين وبطريق ابوحجر / الشعاورة و طريق بنى حسين / المجازر، كما قامت الوحدة المحلية بالجديدة ومسؤولى الاناره بتغيير الكشافات المتهالكة بكشافات لليد بطريق عزبة البيه التابعة لقرية الجديدة حفاظا على امن وسلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق بأعمال دهانات لأعمده الإناره بطريق أبو حماد / الزقازيق بعد نقلها للجزيرة الوسطى للإرتقاء بالشكل الجمالى ورفع مستوى الإنارة العامة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإناره بتركيب لمبات جديده بأعمده الإنارة الموجوده بشارع الجلاء بدايه من نافورة الصاغه وصولاً إلى مجلس المدينه لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بتركيب حوامل بأعمدة الإنارة بشارع الجيش لشد كابلات كهرباء عليها لإنارة كشافات الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات.

وفى مركز ومدينة فاقوس توجه قسم الإنارة لصيانة ورفع كفاءة اعمدة الاناره والكشافات بشوارع (المنيسى مدخل عبد المنعم رياض المدخل الرئيسى بالمدينه - محيط مدارس الصنايع بنين وبنات - الإنتاج - كوبرى السحاره العلوى) بالإضافه إلى إصلاح لوحه كشك شبكة الكهرباء.