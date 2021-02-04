مجلس جامعة طنطا يوافق على إنشاء 6 مراكز تميز طبى بالمستشفيات الجامعية

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية، تضم: مركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحات المسالك البولية وأمراض الكلي، ومركز السكتة الدماغية، ومركز علاج الأورام، ومركز الأمراض الباطنية، ومركز الأمراض الصدرية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن إنشاء هذه المراكز يأتي فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين والمجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، ودعم وتطوير البحث العلمى فى المجالات الطبية والإدارية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تستعد لإنشاء مستشفى جامعى جديد بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 11250 متراً، موضحاً أنه قام بإعداد تصميمات المستشفى طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح أن المستشفى يضم مركزا متطورا للطوارئ لتقديم الخدمة الطبية لمصابى حوادث الطرق و28 غرفة عناية مركزة و100 سرير إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكبسولات و30 عيادة خارجية متطورة ومركزاً للأشعة يضم أحدث الاجهزة فى العالم وصيدلية مركزية.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تبلغ مليار جنيه وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل وسيتم قريبًا البدء فى تنفيذ المرحلة الأولي بتكلفة 240 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه عامين.

وأضاف أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة وافق علي إنشاء مؤسسة "أصدقاء الخير لجامعة طنطا" لتمويل المستشفي الجديد بالجهود الذاتية من خلال مشاركات أبناء الغربية والمجتمع المدنى.