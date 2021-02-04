ماكرون يدعم الحوار بين إيران وأمريكا ويقدم نفسه "كوسيط أمين"

رويترز

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس باستعداد الولايات المتحدة للتواصل مع إيران، وعرض نفسه كوسيط نزيه في القضية النووية قائلا إن السعودية وإسرائيل يجب أن تشاركا بطرقة أو بأخرى في نهاية الأمر.

وقال ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو من باريس لمركز أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن "نحن بحاجة ماسة لأن ننجز بالفعل مرحلة جديدة من التفاوض مع إيران ... سأقوم بكل ما في وسعي لدعم أي مبادرة من جانب الولايات المتحدة للانخراط مجددا في ... حوار، وسأكون هنا ... أسعى لأن أكون وسيطا نزيها وملتزما في هذا الحوار