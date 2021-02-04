ماكرون: من المهم إعادة التواصل مع روسيا باستمرار

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه من المهم إعادة التواصل مع روسيا باستمرار حتى فى السياق الحالي، وليس وقف الحوار، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقبلها طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإفراج الفورى عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقا أيضا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وفى وقت سابق، وضعت السلطات الروسية حدا للتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، بسبب محاكمة الناشط الروسى المعارض أليسكى نافالنى، قبل أيام قليلة من زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي للعاصمة موسكو، معربة عن أملها ألا يربط الاتحاد الأوروبى مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالنى.