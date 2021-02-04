اليوم السابع
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قنا تجهز معدات التدخل السريع للتعامل مع طوارئ طقس اليوم

الخميس، 04 فبراير 2021 11:13 ص
قنا تجهز معدات التدخل السريع للتعامل مع طوارئ طقس اليوم محافظ قنا يضع خطة مواجهة طقس اليوم
قنا صابر سعيد

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رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات لمواجهة طقس اليوم

رفعت محافظة قنا درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة طقس اليوم نظرًا لسقوط أمطار غزيرة علي سلاسل جبال البحر الأحمر بمنطقة القصير فجر اليوم.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وكلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

وأكد الداودي، أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.


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