فلوريدا توافق على استخدام ترامب لمنتجع "مار لاجو" مقر اقامة دائم

كتبت: نهال أبو السعود

خلصت المراجعة القانونية التي أجرتها بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا الامريكية بالموافقة على استخدام منتجع مار لاجو كمنزل دائم للرئيس السابق دونالد ترامب حيث اكدت ان الاتفاقية الأصلية بين المدينة والمنتجع وترامب لا تمنعه ​​صراحة من الإقامة هناك، وفقا لتقرير مجلة "فوربس".

اوصي جون سكيب راندولف محامي ترامب، في مذكرة أصدرها لمحامي البلدة ونُشرت على موقع المدينة الإلكتروني ، بأن تنظر بدلاً من ذلك إلى قانون تقسيم المناطق ، والذي يسمح للموظفين فقط بالإقامة في النوادي الخاصة وخلص راندولف إلى أنه إذا كان ترامب "موظفًا في النادي" ، فإن تقسيم المدن سيسمح له بالعيش في المبنى.

أوصى راندولف في المذكرة بأن يستمع مجلس المدينة إلى الأطراف المعنية ، بما في ذلك ترامب ، وأن يناقش القضية أكثر.

وبحسب التقرير، جادلت رسالة إلى راندولف من محامي ترامب الشهر الماضي بأن الرئيس السابق هو موظف "حسن النية" في المنتجع وبالتالي من الواضح أنه يحق له الإقامة هناك.

اشترى ترامب مار لاجو في عام 1985 وحولها الى نادي خاص للاعضاء فقط عام 1993، ولتحويل المسكن الخاص إلى شركة تجلب الدخل ، كان عليه الموافقة على قيود معينة ، بناءً على المبادئ التوجيهية المقدمة بصفقة من بالم بيتش.

في ذلك الوقت ، وبعد ظهور ترامب ومحاميه عدة مرات في اجتماعات مجلس المدينة للمرافعة في قضيته للموافقة على تطور العقار ، وافق ترامب على الالتزام بقاعدة الـ 21 يومًا وعلى الرغم من ذلك لم يمنعه الامر من قضاء وقتا كبيرا هناك اثناء فترة رئاسته.

أصرت منظمة ترامب في بيان لشبكة CNN في ديسمبر ، على أنه "لا توجد وثيقة أو اتفاق يحظر على ترامب استخدام منتجع مار لاجو كمقر إقامته".