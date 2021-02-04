اليوم السابع
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طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وصحو في الإمارات وضباب في البحرين

الخميس، 04 فبراير 2021 08:10 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وصحو في الإمارات وضباب في البحرين طقس الخليج
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث من المتوقع هطول أمطار في السعودية بينما يكون صحوا في الإمارات.

وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد طقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة وتشكل الضباب على بعض المناطق بالدولة فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

وذكر المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن طقس الخميس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الشرقية والشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون بمشيئة الله، ضباب متقطع في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى معتدل ولكنه رطب خلال الليل.

 


طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

أخبار الطقس

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