اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 03:03 م
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طقس الإسكندرية الآن.. أمطار متوسطة وسحب كثيفة.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 01:43 م
طقس الإسكندرية الآن.. أمطار متوسطة وسحب كثيفة.. صور أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تشهد محافظة الإسكندرية،

طقس

 غير مستقرة حاليا على كافة أنحاء المحافظة، حيث تتكون سحب كثيفة وغيوم وسقوط أمطار متوسطة على كافة أنحاء المحافظة.
 
كانت قد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.
 
وذكرت المحافظة، في بيان إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.
 
وأهابت المحافظة بالمواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
 
 
أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية (1)
أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية 
 

أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية (2)
سحب كثيفة على الإسكندرية 

أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية (3)
أمطار متوسطة على الإسكندرية 
 
أمطار متوسطة وسحب كثيفة على الإسكندرية (4)
طقس الإسكندرية 
 

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