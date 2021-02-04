سحب كثيفة تغطى سماء الإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة.. فيديو وصور

تشهد محافظة الإسكندرية، طقس غير مستقرة حاليا على كافة أنحاء المحافظة، حيث تتكون سحب كثيفة وغيوم وترقب لسقوط الأمطار.
كانت قد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.
وذكرت المحافظة، في بيان إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.
وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
سحب كثيفة على سماء الإسكندرية
سحب كثيفة على سماء الإسكندرية
سماء الإسكندرية
سماء الإسكندرية
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