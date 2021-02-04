ضبط طن منظفات وخل مجهول المصدر خلال حملة تموينية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والمهندس خالد فهمى مدير الرقابة وابراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة واشرف الداوودى كبار مفتشى تموين بورسعيد حملة تموينية مكبرة على أسواق للحفاظ على سلامة المواطنين.

واسفرت الحملة التى شنتها الرقابة التموينية عن ضبط طن من المنظفات والصابون السائل مجهول المصدر وبدون أية بيانات تدل على مصدرها ومنشأها مما يتسبب فى اضرار خطيرة على المستهلكين .

كما تم ضبط 250 كيلو من الخل المغشوش فضلا عن كونه معبأة دون تصاريح أو تراخيص داخل أحد المعامل بحى العرب.

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 311 لسنة 2021 جنح المناخ وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .