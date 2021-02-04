وتشير أحدث الأدلة إلى أن الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتبدأ، مما يعني أن المملكة المتحدة ستكون على المسار الصحيح لرفع الإجراءات في نهاية أبريل وفق معدل التطعيم الحالي، وإذا تسارعت حملة اللقاح في المملكة المتحدة من المتوسط اليومي الأسبوع الماضي البالغ 345000 شخص يوميًا وكان قادرًا على الحفاظ على معدله الأقصى البالغ 600000 جرعة في اليوم، فمن الممكن أن يتحقق هدف فوق الخمسين عاماً بحلول منتصف مارس.

كانت مصادر وزارة الصحة حريصة على عدم الإسراع في منح الآمل، وقالت إن إعطاء جرعات ثانية يمكن أن يبطئ بشكل كبير عن بدء التشغيل وذلك من مارس، بينما قال الزهاوي إن البلاد لا يمكن أن تكون واثقة بنسبة 100 في المائة من إمدادات اللقاح .



لكن نواب حزب المحافظين المناهضين للإغلاق يضغطون من أجل تخفيف إجراءات الإغلاق، بما في ذلك إعادة فتح المدارس في وقت أقرب عندما يتم تطعيم 15 مليون شخص الأكثر ضعفاً بحلول منتصف فبراير - لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون استبعد أي تخفيف للإغلاق قبل 8 مارس، ويقدر الخبراء أن آثار التطعيم الشامل يمكن أن تبدأ في الظهور من خلال انخفاض أعداد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في منتصف فبراير، ثم عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يموتون من مارس. وأضاف الخبراء إنه سيكون هناك أيضًا تأثير على العدوى، ربما في وقت أقرب، لكن هذا سيكون أقل وضوحًا .



وأعلنت المملكة المتحدة اليوم عن 20634 حالة إصابة بفيروس كورونا و 915 حالة وفاة - وكلاهما انخفض بمقدار الربع عن الأسبوع الماضي. كما حصل 469016 شخصًا آخر على أول جرعة لقاح أمس، ليصل الإجمالي هذا الأسبوع إلى 1.19 مليون في ثلاثة أيام فقط. وقال الزهاوي إن واحدًا من كل خمسة بالغين قد تلقى حقنة أولى بالفعل، حيث تم الوصول إلى تسعة من كل 10 ممن تجاوزوا 75 عامًا.



قال أحد الباحثين وهو البروفيسور دانييل هودون من جامعة ليدز إنه يبدو أن هناك بالفعل ما يقرب من 25 في المائة من الانخفاضات في معدلات الوفيات بين أكثر من 80 عامًا منذ ديسمبر، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا نتيجة للتطعيم، وزعم البروفيسور كارل فريستون، عالم الأعصاب في يونيفرسيتي كوليدج لندن، اليوم أن بريطانيا "قد تحصل على مناعة القطيع بحلول شهر يوليو" ، على الرغم من أنه اعترف بأنه "متفائل". وقال فريستون إن النجاح الحقيقي لبرنامج التطعيم سيعتمد على كيف تمنع اللقاحات انتشار الفيروس.

وإدعى فريستون أن ما بين 50 و 70 في المائة فقط من الحماية عن طريق التطعيم أو المناعة الطبيعية يمكن أن تكون كافية للقضاء على الفيروس.



وقال فريستون: "خلاصة القول هي أن التطعيم يبدو أنه له تأثير ملموس على الحالات الجديدة المؤكدة ومعدلات الوفيات اليومية المسجلة أكثر من الأسابيع القليلة الماضية."

ويبدأ استخدام لقاح آخر على الأقل في مارس – وهو لقاح موديرنا - مع إمكانية الحصول على موافقة جونسون آند جونسون ونوفافاكس أيضًا قبل ذلك.



ويُظهر المعدل الحالي لبرنامج التطعيم التابع لإدارة الصحة الوطنية أنهم في طريقهم لتحقيق هدفهم المتمثل في تقديم اللقاحات إلى 15 مليون شخص أكثر ضعفاً بحلول منتصف فبراير. وتشير معدلات الأسبوع الماضي إلى أنه لا يحتاج سوى أسبوعين آخرين للوصول إلى هذا العدد.