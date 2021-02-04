صحة المنيا تواصل متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات الـ 16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضى الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

أشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ان المبادرة يتم تنفيذها من خلال 45 فريق طبي، منهم 18 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريق ثابت، مشيراً الى أن المبادرة تولى اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم فى أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، كما اكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

كما ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة الى أقرب مستشفى فى حالة الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا للصحة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة من مسئولى القطاع الصحى بالمحافظة، وذلك لمناقشة أداء المنظومة الصحية والموقف العام بالقطاع الصحى بالمحافظة، والوضع الحالى فى ظل مواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من مديرية الصحة وبالتنسيق والتعاون مع الجامعة لمتابعة المؤشر العام لحالات الاصابة وأى تطور بها، مؤكدا قدرة المحافظة بالتعاون مع الجامعة على اجتياز الموجة الثانية، ومشددا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.

استعرض المحافظ، الوضع داخل منظومة القطاع الصحى للوقوف على مدى الاحتياجات الفعلية، وللتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات للتأكد من مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجها بحسن معاملة المرضي، ومشدداً على متابعة موقف كميات الأكسجين لكافة المستشفيات، مع ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة لأهالينا من المرضي.

ودعا المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، إلى ضرورة التعاون المستمر والتنسيق مع منظومة القطاع الصحي، مشددا على المتابعة المستمرة لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التى تصل الى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفى المواعيد المحددة.

متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا

متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا

متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا