اليوم السابع
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سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق "الزقازيق - القاهرة"

الخميس، 04 فبراير 2021 09:30 ص
سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق "الزقازيق - القاهرة" شبورة - صورة أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس وموقف الشبورة المائية والسيولة المرورية وحالة الطرق، إذ شهد طريق الزقازيق القاهرة سيولة مرورية مع وجود الشبورة المائية خفيفة بالطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.


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