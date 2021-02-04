سعد الحريرى: اغتيال لقمان سليم لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه

كتب أحمد عرفة

أكد سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانى المكلف، أن اغتيال لقمان سليم لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانى المكلف: لقمان سليم ضحية جديدة على درب الحرية.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، بدء التحقيقات لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لقمان سليم.، وتفريغ كاميرا المراقبة المحيطة بالمنطقة التى عثر فيها على جثة "سليم".

من جانبه، أعرب يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، عن بالغ حزنه لاغتيال الناشط لقمان سليم، مطالبا سلطات التحقيق باتخاذ أكثر الطرق شفافية وسرعة للوصول للنتائج المرجوة فى هذا الصدد.

ووصفت شقيقة لقمان سليم اغتيال شقيقها بأنه "خسارة لكل لبنان ويعطى مثالاً خاطئاً للعالم".