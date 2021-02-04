رويترز

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تعيين دبلوماسي أمريكي مخضرم مبعوثا خاصا له إلى اليمنK ويشير تعيين تيموثي ليندركينج إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في اليمن، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أشار إلى هذا الخبر.

يذكرأن، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى مجددا باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لمليشيا الحوثى الإرهابية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر الخطير والعواقب الناجمة من أى تسرب وشيك قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.