وأكدت أنه يتعين على السلطات الأمريكية حل مشاكل المواطن الأمريكي، الذي يستحق أن تعامله الدولة وفقا للقانون والالتزامات الدولية، وأضافت زاخاروفا " لدينا كل الأسباب للتعبير عن قلقنا، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، والتي تُعنى بها السلطات الأمريكية دائما بشكل يشوبه النفاق عندما يتعلق الأمر بالدول الأخرى، ولكنها لا تتورع عن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي".



وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى أن بلادها تعتزم التحدث بجدية مع واشنطن عن رد فعل الولايات المتحدة تجاه الاحتجاجات الأخيره في روسيا.