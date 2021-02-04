طالبت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السلطات الأمريكية بالاهتمام بمشاكلها الداخلية عوضا عن إطلاق تصريحات حول المعارض الروسي أليكسى نافالنى، وقالت زاخاروفا ،في تصريحات اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية: "أود التوجه إلى واشنطن بالقول إن الاحتجاج لن يتبدد من تلقاء نفسه، فلا يمكنك أن تخبئ سخطك تحت البساط، وحتى صيغة الخطاب التي تستخدمونها في التعامل مع بلدنا لن تمكنكم من صرف انتباه المجتمع والرأي العام عن مشاكلكم".
وأكدت أنه يتعين على السلطات الأمريكية حل مشاكل المواطن الأمريكي، الذي يستحق أن تعامله الدولة وفقا للقانون والالتزامات الدولية، وأضافت زاخاروفا " لدينا كل الأسباب للتعبير عن قلقنا، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، والتي تُعنى بها السلطات الأمريكية دائما بشكل يشوبه النفاق عندما يتعلق الأمر بالدول الأخرى، ولكنها لا تتورع عن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي".
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى أن بلادها تعتزم التحدث بجدية مع واشنطن عن رد فعل الولايات المتحدة تجاه الاحتجاجات الأخيره في روسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة