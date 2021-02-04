رفع 1603 أطنان مخلفات فى حملة بقرية صفط تراب بمركز المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة تطهير ونظافة لقرية صفط تراب بمركز المحلة ضمن حملة تطهير كبيرة بدأت يوم الأحد الماضي ومستمرة حتى اليوم.

استهدفت الحملة رفع المخلفات وتراكمات القمامة بالقرية، نواتج التطهير الموجودة داخل القرية وكذلك المخلفات التاريخية على الطريق ما بين صفط تراب وقرية محلة روح بإجمالي 1603 أطنان تقريباً، كما شملت الحملة تطهير المجارى المائية بمعرفة مديرية الرى والموارد المائية وخصوصاً ترعة القرشية الموجودة داخل الكتلة السكنية.

وفي ذات السياق، قام عمال التشجير بحي أول وثان المحلة الكبرى بتقليم الأشجار الموجودة بمداخل القرية وإزالة الغاب، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، إلى جانب تسوية مداخل القرية والشوارع باستخدام الجريدر بمعرفة رئاسة المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن هذه التجربة ستكون البداية لحملات مستمرة لتطهير وتنظيف القرى في جميع المراكز بالمحافظة بهدف السعي نحو قرى نظيفة متطورة صحية.



رفع 1603 أطنان مخلفات