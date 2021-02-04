اليوم السابع
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رئيس وزراء اليونان: استئناف المحادثات التمهيدية مع تركيا بحلول مارس

الخميس، 04 فبراير 2021 11:42 ص
رئيس وزراء اليونان: استئناف المحادثات التمهيدية مع تركيا بحلول مارس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رويترز

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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد في نهاية فبراير أو أوائل مارس لإحياء الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه وقبرص المنقسمة عرقيا.

وأجرى البلدان عشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية.

وبعد توقف استمر أربع سنوات، أطاله خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، استأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في 25 يناير.

وانتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول حينها، وكان الجولة الحادية والستين من المحادثات، بعد ساعات قليلة لكن الطرفين قالا إنهما اتفقا على اللقاء مجددا في أثينا.

وقال ميتسوتاكيس إن المحادثات ستستأنف على الأرجح بحلول أوائل مارس، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تنطلق في 25 من الشهر.

وأضاف في تصريحات لرويترز "أتوقع (استئناف المحادثات) خلال الشهر المقبل، في وقت ما في نهاية فبراير أو بداية مارس. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".

وقال ميتسوتاكيس عن المحادثات "يجب ألا يكون الأمر مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس".

 


اليونان

تركيا

حلف شمال الأطلسي

الاتحاد الاوروبى

إسطنبول

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