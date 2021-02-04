اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب الله اللبنانى يدين اغتيال الناشط السياسى لقمان سليم

الخميس، 04 فبراير 2021 08:58 م
حزب الله اللبنانى يدين اغتيال الناشط السياسى لقمان سليم لقمان سليم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان حزب الله اللبنانى، اغتيال الناشط السياسى المعارض لقمان سليم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

آثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة.

من جانبها أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية،: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".

 


حزب الله اللبنانى

لبنان

لقمان سليم

اغتيال لقمان سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفارة الأمريكية فى لبنان: مقتل لقمان سليم اغتيال همجى

الخميس، 04 فبراير 2021 08:11 م

الخارجية الفرنسية: قتل الناشط اللبنانى لقمان سليم المناهض لحزب الله جريمة بشعة

الخميس، 04 فبراير 2021 07:16 م

أمين عام الجامعة العربية يدين اغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم

الخميس، 04 فبراير 2021 06:38 م

انتفاضة لبنانية بعد مقتل الناشط اللبنانى لقمان سليم.. السلطات القضائية تبدأ التحقيقات.. رئيس حكومة لبنان يتوعد: لن يمر دون حساب.. ونائب رئيس تيار المستقبل يتهم حزب الله باغتياله.. والحريرى: ضحية على درب الحرية

الخميس، 04 فبراير 2021 06:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة