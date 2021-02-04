"تموين الشرقية" تصادر 27 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طن و 710 كيلو جرام سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينه الإبراهيمية.

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها أوضحت وكيلة الوزارة إنه تم تشكيل حمله مكبره من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة وبالإشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 207 لسنة جنح أ د ط 2021ضد " م. ع .م " لإدارته مخزن للمواد الغذائية والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية و تم التحفظ على 23طن زيت تمويني، طن و830 كيلو جرام مكرونه، طن و380 كيلو جرام ارز، 500 كيلو جرام سكر، 642 كرتونة منظفات".

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.