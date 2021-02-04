تفعيل غرف العمليات الفرعية بمحافظة الدقهلية للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه طوال فصل الشتاء يستمر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث تتم المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تم إقرارها مسبقا، وذلك فى ضوء ما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس العام وسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة، وفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض وأثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفورى مع أى بلاغات.

هذا وقد تواصلت اليوم الخميس أعمال فرق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة فى كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة تيسيرا على الحركة المرورية وحركة الانتقال للمواطنين.

وفى ذات السياق، يؤكد مختار، أنه سبق وأن أصدر توجيهاته بضرورة مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار، وأنها تعمل بكفاءة عالية، وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.

هذا ويناشد محافظ الدقهلية المواطنين أنه عند سقوط أمطار عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لا قدر الله من سوء الأحوال الجوية، خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه، حرصا على سلامة الجميع.

كما كلف المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة، وأن يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.